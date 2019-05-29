На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
|15:49 23.07.2019
|Армения
Мотострелковые подразделения российской военной базы в Армении приступили к боевому слаживанию мотострелковых рот и проведению занятий по модульной системе.
В ходе занятий военнослужащие осваивают в раздельных потоках обучения теорию в учебных классах, приобретение практических навыков с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров, после чего выполняют нормативы и учебные и специальные задачи в полевых условиях на полигонах Камхуд и Алагяз. Смена мест проведения занятий между подразделениями происходит еженедельно, сообщает пресс-служба Минобороны России.
За месяц военнослужащие две недели изучают теорию и закрепляют полученные знания в классах теоретической подготовки в пункте постоянной дислокации и в течение одной недели оттачивают свое мастерство на полигоне в дневное и ночное время суток.
На полевых занятиях военнослужащие выполняют нормативы и решают задачи по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений по управлению автомобильной и бронетанковой техникой, совершенствованием навыков стрельбы из вооружения боевых машин, танков и стрелкового оружия в горных условиях.
К практическим занятиям привлечено около 1000 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной специальной техники, в том числе вертолеты армейской авиации и беспилотные комплексы разведки.
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