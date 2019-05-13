США будуть сприяти розвитку корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби України.

Про це сказав на міжнародній конференції у Києві радник з програми експертного контролю та безпеки кордонів посольства США Кевін Кільєр, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми працюємо з української стороною у питаннях охорони морських кордонів і виявили потребу у розбудові не лише інфраструктури морських підрозділів, а й необхідність оновлення флоту. Тому було прийнято рішення про надання морській охороні прикордонної служби двох катерів, які обслуговуватимуть 25 осіб», - сказав він.

У свою чергу, тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зауважив, що США продовжать надавати допомогу Україні через агресію Російської Федерації, зокрема на морі. Він зауважив, що безпека в Азовському і Чорному морях України - важливе питання безпеки не лише для України, а і для всього світу. США розуміє, що Україна потерпає від Російської Федерації через перепону свободи судноплавства.

«Україна - це ворота між Сходом і Європою, тому ми повинні допомагати Україні», - сказав він.

У цьому контексті він повідомив, що США виділили 4 мільйони доларів на створення швидкої групи реагування у містах Маріуполь та Бердянськ, і наразі є необхідність створення сучасних центрів їх постійної дислокації та для ремонту суден.

У свою чергу голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко зауважив, що одним з пріоритетів відомства є створення самодостатньої Морської охорони здатної ефективно захищати морські кордони та адекватно протидіяти викликам. Тому, за його словами, розбудовується інфраструктура базування Морської охорони на Азові та розгортаються підрозділи спеціальних дій на воді, а також оновлюється корабельно-катерний склад, зокрема за допомогою міжнародних партнерів.