США будуть сприяти розвитку корабельно-катерного складу Державної прикордонної служби України.

Про це сказав радник з програми експертного контролю та безпеки кордонів посольства США Кевін Кільєр, передає УНН.

"Ми працюємо з української стороною у питаннях охорони морських кордонів і виявили потребу у розбудові не лише інфраструктури морських підрозділів, а й необхідність оновлення флоту. Тому було прийнято рішення про надання морській охороні прикордонної служби двох катерів, які обслуговуватимуть 25 осіб", - сказав він.



Також було повыдомлено, що США виділили 4 мільйони доларів на створення швидкої групи реагування у містах Маріуполь та Бердянськ, і наразі є необхідність створення сучасних центрів їх постійної дислокації та для ремонту суден.