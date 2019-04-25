У Грузії стався землетрус

13:32 23.07.2019   Грузия

У Грузії стався землетрус магнітудою 4.

Про це повідомляють Новини Грузії, передає  Укрінформ.

"У Грузії стався землетрус - підземні поштовхи магнітудою 4.0 були зафіксовані 22 липня о 22:00 за тбіліським часом", - йдеться в повідомленні.

Епіцентр землетрусу, за попередньою інформацією, знаходився в селі Жашква, за один кілометр від міста Оні - райцентру високогірного регіону Рача.

Інформації про руйнування або пошкодження, викликані підземними поштовхами, не надходило.

Як повідомлялося 19 липня, в результаті землетрусу силою 5,1 бала, що стався в Афінах, чотири людини отримали поранення.



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