У Грузії стався землетрус
|13:32 23.07.2019
|Грузия
У Грузії стався землетрус магнітудою 4.
Про це повідомляють Новини Грузії, передає Укрінформ.
"У Грузії стався землетрус - підземні поштовхи магнітудою 4.0 були зафіксовані 22 липня о 22:00 за тбіліським часом", - йдеться в повідомленні.
Епіцентр землетрусу, за попередньою інформацією, знаходився в селі Жашква, за один кілометр від міста Оні - райцентру високогірного регіону Рача.
Інформації про руйнування або пошкодження, викликані підземними поштовхами, не надходило.
Як повідомлялося 19 липня, в результаті землетрусу силою 5,1 бала, що стався в Афінах, чотири людини отримали поранення.
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