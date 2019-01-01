У ДПСУ розповіли про основні напрями розвитку Морської охорони
|13:53 23.07.2019
|Украина
В умовах російської агресії ДПСУ продовжує системно реформуватися і тримає курс на євроатлантичну інтеграцію.
Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, передає УНН.
Крім того, він розповів, що основними напрямами розвитку Морської охорони для Держприкордонслужби є: розвиток інфраструктури базування на Азові, а також розгортання підрозділів спеціальних дій на воді.
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