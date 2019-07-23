Про результати парламентських виборів, віру в мудрість українського народу і подальші плани щодо повернення Криму в умовах нової політичної реальності в бліц-інтерв'ю "Апострофу" розповів перший голова Меджлісу, екс-уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, кандидат у народні депутати України від партії "Європейська солідарність" МУСТАФА ДЖЕМІЛЄВ.

- Як плануєте повертати Крим?

- Є цілий комплекс методів, зокрема і створення потужної коаліції. На жаль, те, що вдалося зробити Петру Порошенку, зараз йде на зниження. Багато в чому повернення Криму буде залежати від того, що станеться в Росії. Переважна більшість експертів кажуть, що повернення Криму можливо після зміни влади там. Тому що, зважаючи на національні інтереси Російської Федерації, вторгнення в Україну, зокрема й окупація Криму, завдали великої шкоди Росії. І будь-який керівник буде думати, як вивести свою країну з ізоляції.

Другий варіант - можливий розпад Російської Федерації, на зразок розпаду Радянського Союзу.

Україні в першу чергу зараз потрібно зміцнювати свою обороноздатність, зберігати стабільність, тому що будь-яка дестабілізація - на руку Росії.

За великим рахунком, Росія думала, що зможе привести у керівництво Україною людей, подібних Януковичу, які погодяться з окупацією, анексією, щоб було знято всі санкції. Але оскільки цього не сталося, і дай Бог не станеться, то повернення окупованих територій, відновлення територіальної цілісності України - це неминуче. В іншому випадку - це загроза всьому світовому правопорядку.

- Як ви оцінюєте результати виборів?

- Така реальність, що поробиш. Але я хочу сказати одне: я абсолютно впевнений, що вибір більшості - це ще не самий правильний вибір. Можна навести значну кількість прикладів, коли більшість помилялася. Ось та більшість, яка зараз проголосувала за "Слугу народу", свого часу голосувала за Віктора Януковича. Тому, здорові сили України, я думаю, обстоять незалежність України і цілісність своєї держави.

- З ким ви особисто згодні йти в коаліцію?

- Зараз не йдеться про те, щоб "Європейська солідарність" йшла з кимось в коаліцію. Але особисто я знаю зі штабу Зеленського, що вони розглядають можливу коаліцію з "Голосом" Святослава Вакарчука.