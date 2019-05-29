Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
|14:46 23.07.2019
|Греция
Новое правительство Греции под руководством Кириакоса Мицотакиса получило вотум доверия в парламенте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
За доверие правительству Мицотакиса высказались 158 депутатов, против были 142.
Выступая перед голосованием, Мицотакис пообещал сделать все, что в его силах, чтобы улучшить жизнь людей.
Объявив о резком снижении налогов в субботу, он пообещал в понедельник, что Греция "будет иметь стабильность внутри страны и доверие за рубежом".
По его словам, Греция достигнет первичного профицита в размере 3,5 процента от ВВП, настаивая, что снижение целевого показателя "будет возможно, как только правительство докажет свои реформистские полномочия".
Он также раскритиковал предыдущее правительство Ципраса и его бывшего министра финансов Варуфакиса, назвав их "близнецами катастрофы" из-за ущерба, нанесенного ими греческой экономике.
Что касается соглашения с Северной Македонией, которую он отвергал, находясь в оппозиции, то Мицотакис повторил, что это "плохое соглашение", но после его ратификации оно не может быть изменено в одностороннем порядке. "Мы должны бороться, чтобы исправить его ошибки", - сказал он.
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