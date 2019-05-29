Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать долг с России

12:49 23.07.2019   Украина

Киевский апелляционный суд разрешил и выдал исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации долга в пользу "Ощадбанка".

Об этом говорится в решении суда от 17 июля 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.

Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.

Сумма долга Российской Федерации перед "Ощадбанком" составляет 1,1 миллиарда долларов США.

Кроме того, суд разрешил взыскать с России проценты с суммы, рассчитанные по средней полугодовой ставке LIBOR в долларах США плюс 2%, с ежегодным капитализации.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд в течение 30 дней со дня провозглашения.

Напомним, в мае 2019 года после вынесения решения Международным арбитражным судом и удовлетворения иска АО "Ощадбанк" в Российской Федерации о компенсации убытков, причиненных аннексией Крыма, долг России перед "Ощадбанком" увеличился на 16 млн долларов за счет начисленных процентов и пени.



Ще на цю тему:

20:45 22.07.2019
Еще одном лагере оккупированного Крыма массово заболели дети
18:15 22.07.2019
При Украине такого не было: предприниматели назвали весомую причину высоких цен в Крыму
11:20 22.07.2019
В Крыму выявлено 37 случаев самовольного захвата земли под карьеры
14:40 19.07.2019
Бойовику "Самооборони Криму" продовжили арешт
21:49 18.07.2019
Сотрудники столовой заразили детей в лагере «Лучистый» норовирусной инфекцией
19:17 18.07.2019
Кремль відреагував на заклик Зеленського звільнити моряків: спочатку Вишинський
18:15 18.07.2019
Плевок в душу: россияне сокрушили старейший дворец в Крыму
15:27 18.07.2019
В окупованому Криму через отруєння у таборі госпіталізовано 49 дітей з Татарстану
17:58 16.07.2019
У фігуранта справи «українських диверсантів» Захтея погіршилось здоров’я – дружина
13:18 16.07.2019
У популярному гіпермаркеті продають шкільні щоденники з картою України без Криму
15:41 15.07.2019
ФСБ Росії заявляє, що затримала на адмінмежі з Кримом двох українців
13:24 15.07.2019
На КПВВ на адмінмежі з Кримом необхідний мінімальний рівень інфраструктури – Гданов
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Всі новини країни
Армения Армения
15:49 23.07.2019
На российской военной базе в Армении началось слаживание мотострелковых рот
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
14:46 18.07.2019
Армія та поліція Болгарії допоможуть у боротьбі з африканською чумою свиней
Всі новини країни
Греция Греция
14:46 23.07.2019
Новое правительство Греции получило вотум доверия парламента
09:42 23.07.2019
Прем'єр Греції обіцяє ввести заборону на куріння в громадських місцях
22:00 22.07.2019
У Греції знову лісові пожежі
10:00 22.07.2019
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:32 23.07.2019
У Грузії стався землетрус
19:00 22.07.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
20:40 19.07.2019
У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
19:00 19.07.2019
ЮВО: Мотострелковые соединения десантировались в горах Южной Осетии
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:30 19.07.2019
В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель
11:05 19.07.2019
В Молдове могут вернуть выборы по партийным спискам
21:09 18.07.2019
У Молдові главою Прикордонної поліції призначили експерта з Придністров'я
17:55 18.07.2019
Прем'єрка Молдови оцінила, наскільки реальне об'єднання з Румунією
Всі новини країни
Россия Россия
11:23 23.07.2019
МИД РФ о парламентских выборах: это было "голосование надежды"
08:39 23.07.2019
Російський літак змусив ВПС Південної Кореї використати зброю
21:00 22.07.2019
ЮВО: Артиллеристы "уничтожают" бронетехнику условного противника в Ростовской области
20:30 22.07.2019
ЮВО: Спецназ на Кубани "уничтожал" диверсионные группы условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
16:54 23.07.2019
Туреччина посилює охорону кораблів в Середземномор’ї
12:28 23.07.2019
Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией
10:22 23.07.2019
Турция обещает ответ США в случае санкций
21:30 22.07.2019
Между Турцией и Грузией запускают грузовые поезда
Всі новини країни
Украина Украина
17:18 23.07.2019
Днопоглиблення в Маріупольському порту розпочав увесь флот
16:34 23.07.2019
Денісова звернулася до Москалькової щодо невідкладної меддопомоги Бекірову
16:12 23.07.2019
На Одещині на два дні перекриють узбережжя через випробування зброї
15:28 23.07.2019
В праздновании Дня ВМФ в аннексированном Севастополе примут участие около 40 самолётов и вертолётов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд