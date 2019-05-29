Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать долг с России
|12:49 23.07.2019
|Украина
Киевский апелляционный суд разрешил и выдал исполнительный лист на взыскание с Российской Федерации долга в пользу "Ощадбанка".
Об этом говорится в решении суда от 17 июля 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений, передает УНН.
Таким образом суд разрешил исполнение решения Международного коммерческого арбитража в Париже на территории Украины.
Сумма долга Российской Федерации перед "Ощадбанком" составляет 1,1 миллиарда долларов США.
Кроме того, суд разрешил взыскать с России проценты с суммы, рассчитанные по средней полугодовой ставке LIBOR в долларах США плюс 2%, с ежегодным капитализации.
Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд в течение 30 дней со дня провозглашения.
Напомним, в мае 2019 года после вынесения решения Международным арбитражным судом и удовлетворения иска АО "Ощадбанк" в Российской Федерации о компенсации убытков, причиненных аннексией Крыма, долг России перед "Ощадбанком" увеличился на 16 млн долларов за счет начисленных процентов и пени.
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