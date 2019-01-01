МИД РФ о парламентских выборах: это было "голосование надежды"
|11:23 23.07.2019
|Россия
Департамент информации и печати МИД России в связи с подведением предварительных результатов парламентских выборов в Украине предоставил комментарий, пишет УНН.
“21 июля в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. По предварительным данным, убедительную победу одерживает пропрезидентская партия „Слуга народа“, которая лидирует с большим отрывом. Весомый результат продемонстрировала „Оппозиционная платформа — За жизнь“, выступающая в том числе за нормализацию отношений с Россией”, — отметили в МИД РФ.
Показательно, что националистические силы не получили широкой поддержки населения Украины... Все это свидетельствует о том, что народ Украины устал от политики запугивания и террора, проводившейся предыдущими властями. Можно, видимо, назвать прошедшее голосование “голосованием надежды”", — решили добавить во внешнеполитическом ведомстве.
Напоминаем, стало известно, что Россия ведет консультации с Нидерландами касательно малайзийского Boeing, потерпевшего катастрофу над Донбассом в июле 2014 года, на конфиденциальной основе. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 19 июля, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
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