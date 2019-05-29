Так называемый сенатор Ольга Тимофеева от оккупационного образования «законодательное собрание Севастополя» не сможет продолжить работу в Совете Федерации РФ после «выборов» депутатов, так как ее «партию» сняли с «выборов» в Севастополе.

Об этом сообщает ТАСС, передает Флот 2017.

Так называемая горизбирательная комиссия Севастополя признала недействительными значительную часть подписей, собранных для регистрации на «выборах» в «заксобрание» партии «Родина», от которой баллотируется Тимофеева, и сняла партию с «выборов».

«Пять партий, в том числе «Родина», отстранены от выборов - подписи признаны недействительными», - сказала Тимофеева и подтвердила, что не сможет в будущем претендовать на место «сенатора», если не станет «депутатом». По слова Тимофеевой, она осталась «за определенными пределами политической активности».

Отметим, что Ольга Тимофеева стала российским «сенатором» 21 октября 2014 года – после «избрания» «заксобрания» Севастополя после оккупации Крымского полуострова российскими военнослужащими.