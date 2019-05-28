У Санкт-Петербурзі вбили активістку, яка виступала, зокрема, за права кримських татар
|11:03 23.07.2019
|Крым
Тіло правозахисниці й активістки Олени Григор'євої було знайдено в кущах 21 липня. За підозрою в її вбивстві затримано жителя Башкортостану.
У Санкт-Петербурзі 21 липня вбили активістку і правозахисницю Олену Григор'єву, повідомляє видання "Фонтанка", передає Гордон
Тіло жінки було знайдено в кущах неподалік від будинку. За даними видання, на тілі були ножові поранення та сліди удушення.
За фактом убивства затримано 40-річного жителя Башкортостану – на його слід вийшов службовий собака, пише видання. Поліція порушила кримінальну справу.
"Убита, імовірно, належала до сексуальних меншин. Акаунт у соцмережі з даними жертви злочину належить політичній активістці Олені Григор'євій. Вона регулярно з'являлася на вулицях Петербурга як учасник мітингів і одиночних пікетів, відстоюючи не тільки права ЛГБТ, але й, наприклад, кримських татар, далекобійників, сестер Хачатурян (обвинувачених у вбивстві батька) і бездомних тварин", – зазначає "Фонтанка".
У коментарі "Радіо Свобода" правозахисник Дінар Ідрісов повідомив, що Григор'євій регулярно надходили погрози через її діяльність. Вона зверталася в поліцію, але правоохоронні органи не вдавалися до жодних дій.
Григор'євій був 41 рік.
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