Делегация жандармерии Турции впервые прибыла в Москву для обмена опытом с Росгвардией
|12:28 23.07.2019
|Турция
Жандармерия Турции прибыла в Москву для обсуждения вопросов взаимодействия с Росгвардией, а также обмена опытом по борьбе с терроризмом.
"Сегодня делегация Жандармерии Турецкой Республики во главе с главнокомандующим войсками Жандармерии Турецкой Республики генералом армии Арифом Четином прибыла в Федеральную службу войск национальной гвардии Российской Федерации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии.
Там отметили, что такой визит совершается впервые.
В ходе визита, по данным ведомства, состоится встреча директора Росгвардии Виктора Золотова с главнокомандующим войсками Жандармерии Турецкой Республики генералом армии Арифом Четином.
Кроме того, представители турецкой жандармерии ознакомятся со структурой и задачами войск национальной гвардии Российской Федерации, а также посетят Отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации в подмосковной Балашихе.
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