«Звезда» и крымский «Залив» поборются с Балтзаводом за новый заказ

10:42 23.07.2019   Крым

После борьбы за сверхмощный ледокол «Лидер», заказ на который получила дальневосточная «Звезда», российские верфи начинают гонку за еще два атомных ледокола мощностью 60 МВт и стоимостью 100 млрд руб.

Как выяснил Коммерсантъ, помимо входящего в Объединенную судостроительную корпорацию Балтзавода, который уже строит три ЛК-60, в конкурсе планируют участвовать «Звезда» и подконтрольный группе «Ак Барс» керченский «Залив». Последняя верфь уже рассматривалась как претендент на строительство «Лидера». Эксперты отмечают, что Балтзавод остается наиболее вероятным победителем конкурса.

Три верфи могут побороться за заказ на строительство четвертого и пятого атомных ледоколов мощностью 60 МВт, рассказали “Ъ” источники в отрасли. По их словам, помимо Балтзавода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) на конкурс планируют подавать заявки дальневосточная «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), а также керченский завод «Залив», который находится под управлением Зеленодольского завода имени Горького корпорации «Ак Барс» Рената Мистахова.

ФГУП «Атомфлот» объявило о конкурсе на строительство этих ледоколов 19 июля. Максимальная цена контракта — 100,1 млрд руб., срок сдачи — декабрь 2024 года и декабрь 2026 года. Срок подачи заявок — до 5 августа, электронный аукцион состоится на следующий день.

Основным претендентом на строительство этих ледоколов всегда считался Балтзавод. Верфь уже строит три ЛК-60 общей стоимостью 121,4 млрд руб. с 2012 года. Сроки сдачи ледоколов неоднократно переносились, по последним данным, для головного судна «Арктика» — это 2020 год, для первого и второго серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал» — 2021 и 2022 годы.

Принципиальное решение о строительстве еще двух ЛК-60 было принято на совещании под председательством премьера Дмитрия Медведева 28 ноября на Балтзаводе (подробнее см. «Ъ-СПб» от 6 декабря 2018 года). Проект будет финансироваться по смешанной схеме — 45 млрд руб. даст бюджет, 9 млрд руб.— средства «Росатома», остальные деньги будут привлечены госкорпорацией в банках (см. “Ъ” от 23 мая и 17 декабря 2018 года). В «Росатоме» говорили, что контракт на строительство ледоколов нужно подписать до конца 2018 года, он до сих пор не заключен. По словам источников “Ъ”, проблема связана с обоснованием расходов на строительство судов. Сейчас собеседники “Ъ” не исключают, что контракт может быть подписан лишь в начале 2020 года.

 



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