В ЕС сделали заявление о результатах парламентских выборов в Украине

10:02 23.07.2019   Украина

Европейский Союз настроен на продолжение сотрудничества с новым правительством Украины, как только оно будет сформировано, и ожидает продолжения реформ в государстве.

Об этом говорится в заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич, передаёт УНН.

"После президентских выборов в марте и апреле украинский народ вновь дал твердый мандат на проведение реформ в следующие пять лет. Теперь новые власти обязаны отвечать ожиданиям граждан Украины", - говорится в заявлении.

Так, в ЕС отмечают, что, согласно предварительной оценке миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами, на парламентских выборах в Украине основные права и свободы были в целом соблюдены. Кампания была конкурентной, а избирательная администрация - компетентной и эффективной.

В то же время сообщается, что миссия сообщила о некоторых нарушениях, в частности - о подкупе избирателей, а также о других злоупотребленях, особенно в мажоритарных округах.

"Европейский Союз поддерживает демократическую, стабильную и процветающую Украину. Мы с нетерпением ожидаем продолжения развития нашей политической ассоциации и экономической интеграции и продолжения процесса реформ, лежащих в основе нашего Соглашения об ассоциации, и тесного сотрудничества с этой целью с новой Верховной Радой и новым правительством, как только оно будет сформировано. Эти реформы включают укрепление правопорядка, борьбу с коррупцией, энергетическую и макроэкономическую стабильность на благо граждан Украины. Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в ЕС.

Как сообщал УНН, ЦИК обработала уже 92,97% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. Партия "Слуга народа" набирает 43,13%. 



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