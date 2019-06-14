Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Павлу Грибу
|09:21 23.07.2019
|Украина
Верховний суд Російської Федерації 23 липня розгляне апеляцію на вирок українцю Павлові Грибу, повідомив його батько Ігор Гриб.
«23 липня 2019 року о 9:30 у Військовій колегії Верховного суду РФ… відбудеться розгляд апеляції на вирок від 22 березня, яким Павла засуджено до шести років», – написав Ігор Гриб у мережі Facebook, передає Крым.Реалии.
«Як повідомило керівницто СІЗО-4 (м.Ростов-на-Дону), після апеляції Павла негайно буде направлено відбувати покарання до виправної колонії», – додав Ігор Гриб.
22 березня російський суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності», – 6 років ув’язнення.
20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки захворювань і перебуває у тяжкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування в спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.
19-річного на той час Павла Гриба викрали російські спецслужби 24 серпня 2017 року на території Білорусі, де він тоді перебував, і перевезли на територію Росії, де висунули обвинувачення, які українець відкидає.
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