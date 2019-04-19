Російський літак змусив ВПС Південної Кореї використати зброю

08:39 23.07.2019   Россия

ВПС Південної Кореї зробили попереджувальні постріли в зв'язку з діями російського військового літака, який двічі порушив повітряний простір країни.

Про це повідомляє УНН з посиланням на південнокорейське агентство Yonhap.

За твердженням південнокорейських військових, російський військовий літак двічі порушив повітряний простір країни.

Російський бомбардувальник двічі протягом 3 хвилин перетнув повітряний простір над Східним морем біля південно-східних островів Докдо, повідомляють офіцери Об'єднаного начальства штабів (JCS).

Це безпрецедентний інцидент з боку російського військового літака, який порушив повітряний простір Південної Кореї, хоча випадки порушення корейської зони ідентифікації ППО (KADIZ) відбувалися періодично.

Останнього разу два російські військові літаки порушили KADIZ 20 червня і залишилися в зоні близько півгодини.



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