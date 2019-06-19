Спецпредставник США щодо України Курт Волкер привітав українців із позачерговими парламентськими виборами і повідомив, що поточного тижня відвідає Україну, де проведе низку зустрічей.

"Привітання народу України - сильний голос за реформи! Чекаємо зустрічей на цьому тижні в Україні", - написав Волкер у своєму акаунті у Twitter у понеділок увечері, передає Інтерфакс-Україна.

Будь-яких подробиць про майбутній візит американський дипломат не повідомив.