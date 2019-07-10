У Таганському районному суді Москви 29 липня пройдуть засідання з розгляду адміністративних справ проти кримськотатарських активістів, затриманих біля Верховного суду Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода, з посиланням на об’єднання «Кримська солідарність».

Російська поліція затримала активістів 11 липня під будівлею суду, де проходив розгляд апеляції на вирок у бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір». Активісти стояли з плакатами «Наші діти – не терористи», «Припиніть репресії в Криму». На них були складені протоколи за статтею «порушення встановленого порядку проведення зборів» Кримінального кодексу Росії.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест у зв’язку з неправомірним затриманням російськими силовиками кримських татар».

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».