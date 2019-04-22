Министр иностранных дел Турции подтвердил, что страна отреагирует на любые санкции США в отношении покупки систем ПРО С-400 российского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

"Если Соединенные Штаты сделают негативные шаги или пойдут дальше, мы дадим ответ", - сказал Чавушоглу турецкому телеканалу TGRT в понедельник.

Однако, по его словам, президент Дональд Трамп "не хочет санкционировать Турцию".

Турция начала принимать детали С-400 в начале этого месяца, несмотря на серьезные возражения со стороны Соединенных Штатов.

Вашингтон настаивает, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США.

На прошлой неделе Вашингтон отстранил Турцию от программы F-35. США могут ввести санкции против Турции в соответствии с Законом о противодействии противниками Америки путем санкций.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп встретится с группой сенаторов на этой неделе для обсуждения возможных санкций против Турции.