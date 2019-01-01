Новий уряд Греції пообіцяв домогтися виконання закону про заборону куріння в закритих громадських місцях — закон був ухвалений в 2008 році, але досі так і не виконується.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Греція є однією з небагатьох країн-членів ЄС, де куріння в закритих громадських місцях заборонено, але на практиці закон не діє.

За даними Євростату, разом з Болгарією Греція очолює рейтинг країн ЄС за долею курців.

Новий прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс налаштований покласти край курінню в закритих громадських закладах та нарешті ввести заборону курити в лікарнях, навчальних закладах, спортивних спорудах, ресторанах, кафе і клубах.

Уряд також планує посилити контроль за цими місцями. Протягом наступних шести місяців громадяни зможуть повідомляти про порушення закону телефоном.

Численні рухи активістів в минулому закликали уряд Греції припинити заплющувати очі на пасивне куріння і домогтися застосування закону.

Громадяни Греції вважають, що невиконання закону є "культурною деградацією", свідчать деякі минулі опитування громадської думки.