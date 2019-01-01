Аграрний експорт з України до ЄС збільшився на рекордну у світі суму

07:58 23.07.2019   Украина

У травні 2019 року Україна посіла перше місце серед країн світу за обсягами зростання експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу.

Відповідна інформація міститься у звіті Єврокомісії, оприлюдненому на офіційному сайті цієї установи,
повідомляє Укрінформ.

За підсумками травня 2019 року Україна експортувала сільськогосподарської продукції до країн ЄС на 519 млн євро, що на 173 млн євро більше, ніж у травні 2018 року. Таким чином, за обсягами зростання експорту аграрної продукції до країн ЄС у травні 2019 року Україна посіла перше місце у світі. Друге місце за цим показником посів Китай (103 млн євро), третє — США (67 млн євро).

Темпи зростання агроекспорту з України до ЄС становили за травень 2019 року 49,9% у порівнянні з травнем 2018 року.

За рік (з червня 2018 року по травень 2019 року) експорт агропродукції з України до ЄС сягнув 6,47 млрд євро, що на 20,4% більше, ніж за аналогічний період 2017-2018 років. За обсягами аграрного експорту до ЄС з червня 2018 року по травень 2019 року Україна посіла третє місце, поступившись США (12,96 млрд євро) та Бразилії (11,7 млрд євро).



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