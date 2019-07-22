Європейський Союз не має наміру ставити шенгенські візи кримчанам в паспорти, видані Росією після анексії півострова 2014 року.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС глава представництва Євросоюзу в Москві Маркус Едерер, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що ЄС "не визнав і не визнає" анексію Криму Росією. "Тому російські паспорти, видані в Криму російською владою після анексії, не будуть визнаватися і прийматися при зверненні за шенгенською візою", - сказав Едерер.

За його словами, існує два способи отримання шенгенської візи жителями анексованого Криму.

"Перший - для жителів Криму, у яких є проїзні документи, видані там російською владою до незаконної анексії. Другий спосіб - наступний: багато жителів Криму мають український паспорт або можуть його отримати, оскільки Україна, як і раніше вважає жителів Криму українськими громадянами. І жителі Криму можуть використовувати ці українські небіометричні паспорти", - зазначив він.

При цьому Едерер зазначив, що в обох випадках кримчанам "слід звертатися за шенгенською візою в консульства країн ЄС, розташовані в Україні, а не в Росії".

"До речі, а якщо у них є український біометричний паспорт, то вони можуть здійснювати безвізові поїздки в країни Шенгенського простору, оскільки для українців з біометричними паспортами діє безвізовий режим. І цей безвізовий режим існує з 2017 року", - нагадав дипломат.