Пожежники борються з великою лісовою пожежою в районі Клакової поблизу Мегаполіса на Пелопоннесі (Греція) в понеділок.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Еkathimerini.

Команда з 16 пожежників, що комплектуються восьма машинами, була відправлена на місце події, а п'ять літаків, що скидали воду, допомагали їхнім зусиллям.

Як повідомлялося раніше, велика лісова пожежа спалахнула напередодні в лісистій місцевості на півдні Греції.



Через спекотне посушливе літо Греція щороку стикається з пожежами. Так, 101 людина померла після того, як у приморському курорті Маті недалеко від Афін в липні минулого року сталася масштабна пожежа.