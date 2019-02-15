У Греції знову лісові пожежі
|22:00 22.07.2019
|Греция
Пожежники борються з великою лісовою пожежою в районі Клакової поблизу Мегаполіса на Пелопоннесі (Греція) в понеділок.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Еkathimerini.
Команда з 16 пожежників, що комплектуються восьма машинами, була відправлена на місце події, а п'ять літаків, що скидали воду, допомагали їхнім зусиллям.
Як повідомлялося раніше, велика лісова пожежа спалахнула напередодні в лісистій місцевості на півдні Греції.
Через спекотне посушливе літо Греція щороку стикається з пожежами. Так, 101 людина померла після того, як у приморському курорті Маті недалеко від Афін в липні минулого року сталася масштабна пожежа.
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