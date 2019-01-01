Первый грузовой поезд между Турцией и Грузией начнет курсировать 23 июля. Поезд отправится из логистического центра Паландокен в турецком Эрзеруме.

Как сообщают "Государственные железные дороги Турции" (TCDD), в церемонии запуска поезда примут участие глава TCDD Али Ихсан Уйгун, председатель АО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе, представители логистической компании Pasifik Eurasia, передает Анадолу.

Поезда на новом железнодорожном сообщении будут перевозить экспортные грузы и курсировать по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Поезд состоит из пяти грузовых вагонов грузинского АО.

Учитывая разную ширину железнодорожной колеи в двух странах, на станции Ахалкалаки была осуществлена смена тележек железнодорожных выгонов.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была построена на основании азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Реализация проекта началась в 2008 году.

В рамках проекта была построена железнодорожная линия от станции Ахалкалаки в Грузии до железнодорожной станции в городе Карс. Общая протяженность БТК составила 826 километров.