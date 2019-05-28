Українські морські порти на Азовському морі в зв'язку з агресією Росії з 2014 року недоотримали майже 6 млрд грн доходу .

Про це повідомив керівник Адміністрації морських портів України (АМПУ) Райвіс Вецкаганс.

"За час агресії з боку Росії азовські порти втратили практично половину вантажів, а кількість суднозаходів зменшилася більше ніж удвічі. У підсумку з 2014 року, за нашими підрахунками, порти недоотримали доходу на суму близько 6 млрд грн. І тут не враховано збитки і додвитрати експортерів, пов'язані з простоєм і переорієнтацією вантажопотоків", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку Вецкаганса, українські порти на Азові потребують комплексної підтримки на державному та міжнародному рівнях. Він зазначив, що завдяки саме такому об'єднанню зусиль у 2018 році вдалося зняти блокаду з портів "Маріуполь" і "Бердянськ".

"Зараз ми намагаємося максимально поліпшити ситуацію в портах Азова, допомогти їм залишатися конкурентними. Обсяг інвестицій АМПУ в порти "Маріуполь" і "Бердянськ" за 2018-2020 рр. перевищить 1 млрд грн. На початку липня в "Маріуполь" зайшло перше судно днопоглиблювального флоту підрядника, який виконуватиме роботи з підтримання паспортних глибин у наших портах на Азові. До кінця року ми завершимо реконструкцію причалу №4 у Маріупольському порту. Цей проект реалізується паралельно з будівництвом державною стивідорною компанією нового зернового терміналу. Введення в експлуатацію цих об'єктів дасть змогу диверсифікувати номенклатуру вантажів, які перевалює порт, і відкрити нові можливості для бізнесу в цьому регіоні", - додав керівник АМПУ.

Як повідомлялося, тарифна комісія АТ "Укрзалізниця" в травні 2019 року погодила 20-відсоткову знижку на вантажні тарифи проходженням у морські порти "Маріуполь" і "Бердянськ".

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, лише Бердянський порт у 2018 році втратив майже 840 тис. тонн вантажів. Він вважає, що зниження залізничного тарифу на доставку вантажів дасть змогу нівелювати зростання фрахту в загальному логістичному ланцюгу й збільшити обсяг вантажоперевалки.

Як повідомлялося, Маріупольський порт втратив 33% флоту внаслідок будівництва Росією Керченського мосту.

На думку АМПУ, порти Азова можуть збільшити вантажоперевалку на 800 тис. тонн у рік за умови безперешкодного пропуску суден через Керченську протоку.