Тайный визит: что делал Лавров в оккупированном Крыму / Фото
|16:50 22.07.2019
|Крым
Этими выходными главу российского МИДа Лаврова видели в оккупированном Крыму. Причем этот визит не был запланированным. Жители заметили его в ресторане «Шампанерия» в севастопольской «Золотой балке» и ресторане высокой кухни «Легенда», расположенном на ласпинской смотровой.
Об этом сообщается в соцсетях, передает Информационное сопротивление.
«Крым. Оккупант Лавров снова приезжал в оккупированный россией Крым. На фото — Севастополь. Понаезд был неофициальным. Видимо, решала решал какие-то черные закулисные дела мразии — а других у них нет», — говорится в сообщении.
Подтверждение данной информации журналисты портала «Примечания» нашли в инстаграме ресторана «Легенда», который опубликовал на своей странице две фотографии, где Сергей Лавров фотографируется с персоналом.
Подробности визита в Крым главы МИД РФ неизвестны.
В интаграмме самого Лаврова последняя запись была сделана три дня назад — это фото с министром иностранных дел Республики Кот -д’Ивуар Марселем Амон-Тано во время встречи в Доме приемов МИД России.
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