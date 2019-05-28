Тайный визит: что делал Лавров в оккупированном Крыму / Фото

16:50 22.07.2019   Крым

Этими выходными главу российского МИДа Лаврова видели в оккупированном Крыму. Причем этот визит не был запланированным. Жители заметили его в ресторане «Шампанерия» в севастопольской «Золотой балке» и ресторане высокой кухни «Легенда», расположенном на ласпинской смотровой.

Об этом сообщается в соцсетях, передает Информационное сопротивление.

«Крым. Оккупант Лавров снова приезжал в оккупированный россией Крым. На фото — Севастополь. Понаезд был неофициальным. Видимо, решала решал какие-то черные закулисные дела мразии — а других у них нет», — говорится в сообщении.

Подтверждение данной информации журналисты портала «Примечания» нашли в инстаграме ресторана «Легенда», который опубликовал на своей странице две фотографии, где Сергей Лавров фотографируется с персоналом.

Подробности визита в Крым главы МИД РФ неизвестны.

В интаграмме самого Лаврова последняя запись была сделана три дня назад — это фото с министром иностранных дел Республики Кот -д’Ивуар Марселем Амон-Тано во время встречи в Доме приемов МИД России.



Ще на цю тему:

19:45 22.07.2019
Росія знову не пустила до анексованого Криму моніторингову місію ООН
18:50 22.07.2019
ЄС не має наміру ставити візи у російські паспорти кримчан, видані після анексії
15:20 22.07.2019
Незаконний видобуток піску біля окупированого Криму: Маневри "Дону" 17 - 19 липня / Фото, відео
13:20 22.07.2019
Президент впевнений у вирішенні питання звільнення моряків найближчим часом
12:40 19.07.2019
Вокруг российско-турецкого форума разразился скандал из-за оккупированного Крыма
10:40 19.07.2019
Росія повинна повернути Україні моряків без обміну — Зеленський
09:47 19.07.2019
Крим залишається "сірою зоною" у сфері прав людини – Україна в ОБСЄ
09:23 19.07.2019
У Криму відмовляються розслідувати напад на офіс адвокатів
08:21 19.07.2019
У Конгрес США внесли проєкт санкцій проти Росії через українських моряків
20:42 18.07.2019
Всеукраїнська прем’єра та вихід на широкі екрани фільму «Черкаси» відбудуться 27 лютого 2020 року
19:36 18.07.2019
Оккупанты завершили укладку рельсов на Керченском мосту
18:50 18.07.2019
Безсмертний пояснив, чому у Мінську не говорять про звільнення моряків
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
14:46 18.07.2019
Армія та поліція Болгарії допоможуть у боротьбі з африканською чумою свиней
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 22.07.2019
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
19:50 19.07.2019
В греческой церкви из-за сильного землетрясения сломался крест / Видео
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 22.07.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
20:40 19.07.2019
У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
19:00 19.07.2019
ЮВО: Мотострелковые соединения десантировались в горах Южной Осетии
09:03 19.07.2019
У Грузії звільнили гендиректора телеканалу “Руставі-2”
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:30 19.07.2019
В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель
11:05 19.07.2019
В Молдове могут вернуть выборы по партийным спискам
21:09 18.07.2019
У Молдові главою Прикордонної поліції призначили експерта з Придністров'я
17:55 18.07.2019
Прем'єрка Молдови оцінила, наскільки реальне об'єднання з Румунією
Всі новини країни
Россия Россия
19:30 22.07.2019
ЮВО: Расчеты ЗПРК «Тунгуска-М1» проведут боевые стрельбы по скоростным воздушным целям
18:30 22.07.2019
Товарняк с углем перевернулся под Ухтой над размытым мостом / Фото
17:45 22.07.2019
Western Union ограничила сумму переводов из России за рубеж
17:15 22.07.2019
В России решили снизить втрое стоимость БТР на платформе "Бумеранг"
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
14:20 22.07.2019
Трамп зустрінеться з сенаторами щодо можливих санкцій проти Туреччини - ЗМІ
13:00 22.07.2019
Проклятье ЗРС С-400 уже наносит удар по Турции
09:10 22.07.2019
Мей скликає надзвичайний комітет через захоплення британського танкера Іраном
08:20 22.07.2019
НАТО закликало Іран звільнити захоплені британські кораблі
Всі новини країни
Украина Украина
18:50 22.07.2019
ЄС не має наміру ставити візи у російські паспорти кримчан, видані після анексії
18:45 22.07.2019
ЮВО: Российские контрактники предпочитают служить в оккупированном Крыму
18:15 22.07.2019
При Украине такого не было: предприниматели назвали весомую причину высоких цен в Крыму
18:00 22.07.2019
Кремль в патовой ситуации: выборы показали, что влияние России в Украине угасает – дипломат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд