Китай обігнав Росію в рейтингу оборонних компаній від Defense News
|20:15 22.07.2019
|Россия
В рейтинг американського видання Defense News сотні найбільших військово-промислових постачальників вперше з'явилися компанії з Китаю, які відразу ж випередили російські.
Перші чотири місця посіли компанії зі Сполучених Штатів: Lockheed Marti, Boeing, Northrop Grumman і Raytheon, пише ZN,UA.
Китайська компанія Aviation Industry Corporation of China відразу зайняла п'яте місце в рейтингу. China North Industries Group Corporation Limited посіла восьме місце, а China Aerospace Science and Industry Corporation - десяте. Всього в ТОП-100 увійшли 8 китайський компаній.
Українські компанії не представлені в даному рейтингу.
Найвищу позицію серед постачальників з Росії зайняла компанія "Алмаз-Антей" – 15 місце. Всього в рейтингу дві компанії з РФ, в той час як США – 43, з Британії – 10, з Франції – 6, Ізраїль – 4, Індії -2.
Defense News зазначає, що європейські та російські військово-промислові компанії змушені боротися за зовнішні ринки, тоді як Китаю і США достатньо внутрішніх.
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