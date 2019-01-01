В рейтинг американського видання Defense News сотні найбільших військово-промислових постачальників вперше з'явилися компанії з Китаю, які відразу ж випередили російські.

Перші чотири місця посіли компанії зі Сполучених Штатів: Lockheed Marti, Boeing, Northrop Grumman і Raytheon, пише ZN,UA.

Китайська компанія Aviation Industry Corporation of China відразу зайняла п'яте місце в рейтингу. China North Industries Group Corporation Limited посіла восьме місце, а China Aerospace Science and Industry Corporation - десяте. Всього в ТОП-100 увійшли 8 китайський компаній.

Українські компанії не представлені в даному рейтингу.

Найвищу позицію серед постачальників з Росії зайняла компанія "Алмаз-Антей" – 15 місце. Всього в рейтингу дві компанії з РФ, в той час як США – 43, з Британії – 10, з Франції – 6, Ізраїль – 4, Індії -2.

Defense News зазначає, що європейські та російські військово-промислові компанії змушені боротися за зовнішні ринки, тоді як Китаю і США достатньо внутрішніх.