Противотанковые подразделения артиллерийского полка общевойсковой армии Южного военного округа в Ростовской области в рамках проведения двусторонних тактических учений мотострелковых подразделений уничтожат бронетехнику условного противника управляемыми ракетами противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».

В ходе учения танковая рота условного противника вклинится во фланг обороняющейся группировке войск, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для нанесения упреждающего удара на огневой рубеж выдвинутся расчеты «Штурм-С» и с ходу выполнят стрельбу управляемыми ракетами «Атака» на дальностях до 3 км.

К учению на полигоне Кадамовский Ростовской области будет привлечено более одной тысячи военнослужащих артиллерийских и мотострелковых подразделений и задействовано более ста единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.