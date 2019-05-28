ЮВО: Артиллеристы "уничтожают" бронетехнику условного противника в Ростовской области
|21:00 22.07.2019
|Россия
Противотанковые подразделения артиллерийского полка общевойсковой армии Южного военного округа в Ростовской области в рамках проведения двусторонних тактических учений мотострелковых подразделений уничтожат бронетехнику условного противника управляемыми ракетами противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».
В ходе учения танковая рота условного противника вклинится во фланг обороняющейся группировке войск, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Для нанесения упреждающего удара на огневой рубеж выдвинутся расчеты «Штурм-С» и с ходу выполнят стрельбу управляемыми ракетами «Атака» на дальностях до 3 км.
К учению на полигоне Кадамовский Ростовской области будет привлечено более одной тысячи военнослужащих артиллерийских и мотострелковых подразделений и задействовано более ста единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.
Ще на цю тему:
ЮВО: Расчеты ЗПРК «Тунгуска-М1» проведут боевые стрельбы по скоростным воздушным целям
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
ЮВО: На кораблях и в береговых частях Черноморского флота учились бороться с беспилотнками
ЮВО: Более 600 военнослужащих прошли «курсы выживания»
ЮВО: Мотострелковые соединения десантировались в горах Южной Осетии
ЮВО: Летчики Су-25СМ3 на Кубани провели учебный воздушный бой на предельно низких высотах
ЮВО: В июне летчики 4-й армии ВВС и ПВО выполнили более 6000 полетов