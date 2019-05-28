ЮВО: Артиллеристы "уничтожают" бронетехнику условного противника в Ростовской области

21:00 22.07.2019   Россия

Противотанковые подразделения артиллерийского полка общевойсковой армии Южного военного округа в Ростовской области в рамках проведения двусторонних тактических учений мотострелковых подразделений уничтожат бронетехнику условного противника управляемыми ракетами противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».

В ходе учения танковая рота условного противника вклинится во фланг обороняющейся группировке войск, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Для нанесения упреждающего удара на огневой рубеж выдвинутся расчеты «Штурм-С» и с ходу выполнят стрельбу управляемыми ракетами «Атака» на дальностях до 3 км.

К учению на полигоне Кадамовский Ростовской области будет привлечено более одной тысячи военнослужащих артиллерийских и мотострелковых подразделений и задействовано более ста единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.



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