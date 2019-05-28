ЮВО: Спецназ на Кубани "уничтожал" диверсионные группы условного противника
|20:30 22.07.2019
|Россия
В ходе тактико-специального учения военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, провели учебную операцию по уничтожению диверсионных разведывательных групп условного противника.
При выполнении практических задач были задействованы бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», а также новейшие комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», оптико-электронный комплекс «Интриган», беспилотный летательный аппарат «Леер», тепловизоры, сообщает пресс-служба Минобороны России.
По замыслу учения населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен условной ДРГ общей численностью около 20 человек.
Перед началом активных действий спецназовцы провели разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата и получили необходимые данные о ДРГ. В заданном районе разведчики успешно блокировали базу условного бандформирования и в течение непродолжительного «боя» уничтожили его, захватив схрон с оружием и боеприпасами.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций ДРГ использовались имитационные боеприпасы и средства задымления.
В тактико-специальном учении на специальном полигоне приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники.
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