В ходе тактико-специального учения военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, провели учебную операцию по уничтожению диверсионных разведывательных групп условного противника.

При выполнении практических задач были задействованы бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», а также новейшие комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», оптико-электронный комплекс «Интриган», беспилотный летательный аппарат «Леер», тепловизоры, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения населенный пункт, состоящий из нескольких жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен условной ДРГ общей численностью около 20 человек.

Перед началом активных действий спецназовцы провели разведку местности с использованием беспилотного летательного аппарата и получили необходимые данные о ДРГ. В заданном районе разведчики успешно блокировали базу условного бандформирования и в течение непродолжительного «боя» уничтожили его, захватив схрон с оружием и боеприпасами.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций ДРГ использовались имитационные боеприпасы и средства задымления.

В тактико-специальном учении на специальном полигоне приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц вооружения и военной техники.