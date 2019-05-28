Еще одном лагере оккупированного Крыма массово заболели дети
|20:45 22.07.2019
|Крым
Еще в одном детском лагере Крыма зафиксирована массовая заболеваемость детей. Учреждение пришлось закрыть.
Как передает РИА «Новый День», межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю проводит эпидрасследование в ООО «ДОЛ Берег» (Алушта).
20 июля поступила информация о случаях заболевания в лагере острой кишечной инфекцией. Для оценки состояния детей и сотрудников был организован выезд специалистов педиатрического и инфекционного профиля Алуштинской городской больницы и специалистов министерства здравоохранения Республики Крым. Осмотрели 652 ребенка. 16 из них поставлен диагноз «острый гастроэнтерит». Десятерых пришлось госпитализировать, остальные переданы под амбулаторное наблюдение и лечение по месту жительства.
22 июля днем всех детей из больницы выписали в удовлетворительном состоянии.
Между тем, в лагере проводится комплекс лабораторных исследований с целью установить источник инфекции, факторы передачи и причин заболевания. Проведен комплекс дезинфекционных мероприятий.
«В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства на пищеблоке и в других подразделениях лагеря вынесены протоколы о временном запрете деятельности в отношении ООО «ДОЛ Берег», а также протокол о временном запрете деятельности в отношении пищеблока», – сообщили в Росприроднадзоре.
Детей отправляют по домам.
Ще на цю тему:
При Украине такого не было: предприниматели назвали весомую причину высоких цен в Крыму
В Крыму выявлено 37 случаев самовольного захвата земли под карьеры
Бойовику "Самооборони Криму" продовжили арешт
Плевок в душу: россияне сокрушили старейший дворец в Крыму
ФСБ Росії заявляє, що затримала на адмінмежі з Кримом двох українців
На КПВВ на адмінмежі з Кримом необхідний мінімальний рівень інфраструктури – Гданов