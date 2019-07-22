Операторы Херсонского порта нарастили перевалку в 1 полугодии 2019 года на 31%
|20:15 22.07.2019
|Украина
Терминалы Херсонского морского порта в январе-июне 2019 года увеличили перевалку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31,2% - до 1,761 млн тонн.
Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на информацию ГП "Администрация морских портов Украины".
Перевалка экспортных грузов увеличилась на 28,4% - до 1,271 млн тонн, импортных грузов - в два раза, до 348,23 тыс. тонн. Перевалка во внутреннем сообщении сократилась на 21% - до 141,77 тыс. тонн. Переработка наливных грузов снизилась на 2,3% - до 68,52 тыс. тонн. Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 36,3% - до 1,295 млн тонн. Перевалка тарно-штучных грузов выросла на 23,5% - до 397,85 тыс. тонн.
В порту Херсон значительно нарастили переработку хлебных грузов - на 31,9%, до 461,92 тыс. тонн. Выросла и перевалка химических грузов и минеральных удобрений - в 8 раз, до 126,78 тыс. тонн. Операторы порта также нарастили переработку черных металлов - на 21,1%, до 225,39 тыс. тонн.
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