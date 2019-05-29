В окупованому Криму викликають на «бесіду» до відділень російської поліції кримських татар, яких 10-11 липня затримували в Москві за проведення пікетів і щодо яких порушено адміністративні провадження.

Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на кримського адвоката Назіма Шейхмамбетова, передає Центр журналістських розслідувань.

«До нас стали надходити повідомлення від жителів Криму, від кримських татар, яких 10-11 липня затримали в м. Москва і щодо яких було порушено адміністративне провадження. Як відомо, складено протоколи про адміністративне правопорушення передбаченого ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування – ред.). Згідно даних повідомлень, деяким учасникам акцій в Москві надійшли дзвінки з боку правоохоронних органів із запрошенням їх до відділення поліції для якоїсь «бесіди». Більш докладної інформації у нас поки немає», – сказав Шейхмамбетов.

Він зазначив, що кримські татари звернулися до адвокатів для отримання кваліфікованої юридичної допомоги і їм були дані консультації та контакти адвокатів, які в разі потреби можуть надати таку допомогу.

«Думаю, що давати якусь правову оцінку – передчасно, але розцінюю ці виклики в поліцію як спробу чинити тиск на людей, які висловили свою позицію. Відносно цих людей уже складено протоколи про адміністративні правопорушення в Москві. І на даний момент, фактично, юридичних підстав для їх викликів немає», – зазначив Шейхмамбетов.

Він припустив, що можливо російським правоохоронцями ініційована перевірка за даним фактом в Криму для того, щоб провести якісь оперативно-розшукові заходи.

10 липня у Москві на Красній площі поліцейські затримали сім учасників пікету, які протестували проти переслідування кримських татар за релігійною і національною ознакою в окупованому Криму. Більшість учасників акції – родичі затриманих і засуджених кримських татар. Акція була приурочена до розгляду апеляційної скарги на вирок фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», яке відбудеться 11 липня у Верховному суді РФ.

11 липня у Москві біля Верховного суду РФ поліція затримала 46 активістів, які прийшли підтримати чотирьох кримських татар, громадян України Енвера Мамутова, Ремзі Меметова, Зеврі Абсеітова і Рустема Абільтарова, незаконно засуджених російським судом до тривалих термінів ув’язнення у «справі Хізб ут-Тахрір».

пізно ввечері 11 липня з відділень ОВС відпустили всіх 46 кримських татар, які були затримані вранці біля Верховного суду РФ. На них склали адміністративні протоколи.

Фото: Facebook Антон Наумлюк