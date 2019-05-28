Зенитчики мотострелкового соединения Южного военного округа из Волгоградской области убыли на учения на полигон Капустин Яр в Астраханской области.

В течение месяца все военнослужащие будут выполнять задачи по разведке, сопровождению и поражению учебных воздушных целей в различных условиях, в том числе будут проведены боевые стрельбы из зенитных пушечно-ракетных комплексов (ЗПРК) «Тунгуска-М1», зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела-10» и новейших переносных ЗРК «Верба», сообщает пресс-служба Минобороны России.

Стрельба будет вестись в разрешённом секторе по скоростной воздушной цели (9Ф881ИВЦ) на догонном курсе после прохождения ею курсового параметра (200 – 500 м). Ракета-мишень способна имитировать скоростные, малоразмерные, низколетящие цели.

Всего в тактических учениях, которые продлятся до конца августа, принимут участие более ста военнослужащих, задействовано около 30 единиц боевой и специализированной техники.