ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков

19:00 22.07.2019   Абхазия

Танкисты российской военной базы Южного военного округа в непризнанной Абхазии пройдут курс подводного вождения бронемашин на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

С начала августа в ходе мероприятия военнослужащие на специально оборудованном вододроме отработают навыки подводного вождения современных танков Т-72Б3. Экипажи преодолеют водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 метров, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также в ходе учебы личный состав отработает действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.

На занятиях, ориентируясь только по приборам, механики-водители в условиях нулевой видимости, осуществят управление танков по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.

В ходе учебы все танкисты будут экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые позволяют провести под водой около одного часа.

Всего в обучающих мероприятиях примут участие около 200 военнослужащих.



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