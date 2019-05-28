ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
|19:00 22.07.2019
|Абхазия
Танкисты российской военной базы Южного военного округа в непризнанной Абхазии пройдут курс подводного вождения бронемашин на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
С начала августа в ходе мероприятия военнослужащие на специально оборудованном вододроме отработают навыки подводного вождения современных танков Т-72Б3. Экипажи преодолеют водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 метров, пишет пресс-служба Минобороны России.
Также в ходе учебы личный состав отработает действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.
На занятиях, ориентируясь только по приборам, механики-водители в условиях нулевой видимости, осуществят управление танков по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов.
В ходе учебы все танкисты будут экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, которые позволяют провести под водой около одного часа.
Всего в обучающих мероприятиях примут участие около 200 военнослужащих.
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