ЮВО: Российские контрактники предпочитают служить в оккупированном Крыму
|18:45 22.07.2019
|Крым
Около 700 граждан поступило на военную службу по контракту в соединение и воинские части Южного военного округа, дислоцированные в Волгоградской области, с начала 2019 года.
Военнослужащие в обязательном порядке проходят курсы интенсивной общевойсковой подготовки, где осваивают тактическую, огневую, разведывательную, инженерную, военно-медицинскую и физическую подготовки, а также военную топографию, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кандидаты имеют возможность выбрать из более 100 различных специальностей в общевойсковых объединениях, на Черноморском флоте и Каспийской флотилии, а также в соединениях и воинских частях объединения ВВС и ПВО ЮВО.
Наибольшим спросом у желающих заключить контракт пользовались соединения и части Военно-морского флота, дислоцированные в Крыму, Дагестане и Астраханской области, а также общевойсковые подразделения мотострелковых дивизий ЮВО в Ростовской области и Чечне.
Среди популярных воинских должностей у кандидатов: водители, артиллеристы, танкисты, специальности медицинского профиля и связи.
Всего более 6,5 тысяч человек поступило на военную службу по контракту в соединения и воинские части ЮВО с начала текущего года.
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