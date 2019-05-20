МЗС: Окупанти втаємничили усі дані про економічну активність у Криму

17:30 22.07.2019   Крым

Анексований Росією Крим у його нинішньому стані рухається в нікуди. 

Розуміють це й у самій РФ, оскільки утаємничили всі дані про економічну активність на території півострова, наголосив у коментарі "Главкому" міністр закордонних справ України Павло Клімкін, пише ZN,UA.

"Вони (росіяни – ред.) навіть утаємничили всі дані про економічну активність на території Криму. Тобто, воно ніяк не працює. Я так розумію, що багато тих, хто у 2014 році займав різні позиції, тепер зрозуміли, що всі люди, які там щось роблять, - це парашутисти з Росії", - зазначив він.

Утримання внутрішньої стабільності на окупованому українському півострові є для Росії не лише "питанням Криму", а й питаннями Кавказу, релігійного та національного балансу, вважає очільник МЗС.

Коментарів російської влади і підконтрольної їй "влади" анексованого Криму на висловлювання Павла Клімкіна на разі немає, повідомляють "Крим. Реалії".

Нагадаємо, 16 березня 2014 року відбувся псевдореферендум щодо статусу Криму. Президент Російської Федерації Володимир Путін за два дні оголосив про так зване "приєднання" українського півострова до РФ. Світова спільнота не визнала результати голосування на незаконному "референдумі".

У п'яту річницю анексії українського півострова низка держав нагадала про невизнання підсумків незаконного "референдуму" і висловила свою підтримку територіальній цілісності та суверенітету України. Європейський Союз оприлюднив декларацію, в якій висунув країні-окупанту низку вимог.



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