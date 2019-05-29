В Крыму сообщают о пропаже еще одного крымского татарина

14:05 22.07.2019   Крым

В оккупированном Крыму сообщают об исчезновении крымского татарина, 28-ми летнего жителя поселка Молодежное Симферопольского района Эдема Абиева.

Как сообщают пользователи соцсетей, Эдема Абиева в последний раз видели 13 июля 2019 года, передает ATR ссылаясь на «КрымSOS». 

«Пропал человек. Абиев Эдем Юнусович, 28 лет, г. Симферополь пгт. Молодежное, Крым. В последний раз Эдема видели 13 июля 2019, с тех пор его местонахождение неизвестно. Рост: 171 см, цвет глаз: карие, волосы: черные, короткая стрижка. Особые приметы: носит бороду», — говорится в сообщении.

Все, кто владеет какой-либо информацией о возможном местоположении крымского татарина, могут связаться по телефону: +789788081498 — Зейнеп.

Напомним, в июле 2019 года в оккупированном Крыму были найдены мертвыми двое крымских татар. Тело 61-летнего Рашида Ягъяева, который пропал в оккупированном Крыму в апреле 2019 года, с гирей на шее вынесло на берег на одном из пляжей поселка Николаевка. А в Бахчисарайском районе нашли мертвым Фахри Мустафаева. Его тело было закопано в землю.



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