При Украине такого не было: предприниматели назвали весомую причину высоких цен в Крыму
|18:15 22.07.2019
|Крым
Высокие цены в оккупированном Крыму объясняются не только сложной логистикой и санкциями. Крымские предприниматели жалуются на невероятную забюрократизированность любой официальной деятельности, что существенным образом отражается на конечной стоимости товара или услуги.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», претензия была озвучена во время выездного заседания "Совмина" в Сакском районе. Например, чтобы открыть детский лагерь, нужно получить 40 разрешений, каждое из которых необходимо согласовывать в нескольких местах.
«За последние 20 лет такой бюрократии не было, – жалуются предприниматели. – Число требуемых бумаг растет с каждым годом. Мы тратим на них все больше времени, нам приходится нанимать дополнительных людей, чтобы справиться. Это мешает развитию бизнеса и поднимает цены».
Кроме того, в неофициальных беседах предприниматели жалуются: за последние 5 лет существенно вырос уровень поборов, что тоже перекладывается на плечи конечных потребителей.
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