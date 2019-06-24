В Атлантическом океане трое студентов Керченского государственного морского технологического университета спасены с горевшего промыслового судна.

Об этом сообщается на официальной странице вуза в социальных сетях, пишет РИА Новости.

"На промысле в Атлантике сгорело промысловое судно. На этом судне находилось три кадета из КГМТУ. Все живы, на данный момент находятся в гостинице и ждут отправки домой. Данную информацию по телефону предоставил капитан Сергей Тимченко", — говорится в сообщении.

Трое кадетов находились на стажировке.

При этом пользователи социальных сетей, предположительно, являющиеся сотрудниками университета, отмечают, что во время крушения судна погиб член экипажа. На данный момент официальная информация о произошедшем отсутствует.

О пожаре на украинском океанском траулере "Иван Голубец" сообщили в ночь на понедельник украинские СМИ. По их информации, на борту траулера находилось около 90 человек — граждане России и Украины, один из мотористов погиб при пожаре.

В настоящее время в государственной собственности Украины находится четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".