СМИ: На горящем в Атлантике украинском траулере находились студенты из Керчи
|17:00 22.07.2019
|Крым
В Атлантическом океане трое студентов Керченского государственного морского технологического университета спасены с горевшего промыслового судна.
Об этом сообщается на официальной странице вуза в социальных сетях, пишет РИА Новости.
"На промысле в Атлантике сгорело промысловое судно. На этом судне находилось три кадета из КГМТУ. Все живы, на данный момент находятся в гостинице и ждут отправки домой. Данную информацию по телефону предоставил капитан Сергей Тимченко", — говорится в сообщении.
Трое кадетов находились на стажировке.
При этом пользователи социальных сетей, предположительно, являющиеся сотрудниками университета, отмечают, что во время крушения судна погиб член экипажа. На данный момент официальная информация о произошедшем отсутствует.
О пожаре на украинском океанском траулере "Иван Голубец" сообщили в ночь на понедельник украинские СМИ. По их информации, на борту траулера находилось около 90 человек — граждане России и Украины, один из мотористов погиб при пожаре.
В настоящее время в государственной собственности Украины находится четыре океанских судна: "Капитан Русак", "Иван Голубец", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".
Ще на цю тему:
НАТО закликало Іран звільнити захоплені британські кораблі
Пожежа на океанському судні "Іван Глубець": ЗМІ повідомили про загибель українського моряка
Іран захопив британський танкер
Маломерное судно опрокинулось в Ростове-на-Дону в акватории Дона
В Ормузском проливе исчез нефтетанкер из ОАЭ
У Туреччині вибухнув нафтовий танкер / Відео
Российское судно с углем село на мель в Азовском море
Росія затримала естонське судно, що зайшло в виняткову економічну зону РФ через помилку навігації