Движение поездов на участке железной дороги под Воркутой остановлено с ночи 22 июля.

На полпути пассажиров поезда из Петербурга пересадят в автобусы, пишет Фонтанка.ру.

Как сообщает РЖД, восстанавливать пути сотрудники компании принялись с ночи, когда на размытой дождем дороге в республике Коми перевернулись 23 вагона товарного поезда. Ливни превратили ручей в реку, потоком снесло основание моста, сообщает региональное управление МЧС. Обошлось без пострадавших. Работы на станции Керки могут занять до двух суток.

До станций назначения уже не доехали вовремя четыре поезда, задержатся еще десять. Среди них есть и состав из Петербурга, который едет в Воркуту. 78-й поезд вышел из Северной столицы накануне в полдень, в настоящее время он без опозданий проехал станцию Низовка, в завал он упрется около семи часов вечера. Оттуда, как сообщает РЖД, пассажиров пересадят в автобусы и отвезут в Сосногорск и Ираэль, где они продолжат путь по железной дороге.

За неудобства пассажиров обещают бесплатно покормить.

Фото: Фонтанка.ру