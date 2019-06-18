Стоимость "перспективного бронетранспортера" на платформе "Бумеранг" снизят как минимум втрое за счет замены комплектующих с завышенной рыночной ценой.

Об этом в пятницу, 19 июля, заявил ТАСС Александр Красовицкий, генеральный директор "Военно-промышленной компании", где производят БТР, пишет Военное.РФ.

"Я думаю, разделить на три [нынешнюю стоимость – ред.] – это минимум, что мы можем, – сказал Красовицкий. – Мы сделали анализ, посмотрели, что у нас внутри "Бумеранга", почему он получался дорогой, и ужаснулись. Десять лет назад все работы отдали фирмам, которые являлись монополистами, которые в 5–6 раз завышали стоимость всего, что есть внутри".

Глава ВПК отметил, что при снижении стоимости БТР на шасси "Бумеранг" будет иметь "хороший экспортный потенциал".

"Платформа "Бумеранг" будет коммерческая, недорогая, очень эффективная машина, с хорошей грузоподъемностью и самое главное – с хорошей защищенностью. А еще, что не менее важно, с очень удобной посадкой и высадкой бойцов через заднюю аппарель", – подчеркнул собеседник агентства.

Унифицированная платформа "Бумеранг" конструировалась как единая основа для создания различных видов военной техники: бронетранспортеров, колесных боевых машин пехоты, боевых машин с тяжелым вооружением, шасси для техники специального назначения.

"Бумеранг" обладает колесной формулой 8×8, дистанционно управляемым модулем вооружения и керамической бронезащитой. Впервые платформу продемонстрировали на параде Победы в 2015 году. В базовом варианте машина оснащается боевым модулем с 30-мм пушкой и противотанковыми ракетами "Корнет".

В апреле 2019 года сообщалось, что платформа успешно прошла предварительные испытания.