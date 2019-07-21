Передовую для подводного флота литий-ионную технологию петербургские конструкторы внедряли не меньше пяти лет.

Число атомных субмарин с аккумуляторами, описание которых сопровождает слово «взрывоопасность», назвать невозможно из-за грифа секретности. Российское издание «Фонтанка» выяснило, как на загоревшейся в Баренцевом море подлодке оказалась литиевая батарея, пишет издание ghall.com.

«Не хочу!», «Зачем вы задаете эти вопросы? Знаете же, что не ответят», «А вы здесь при чем?». Это реакция на попытку понять, не станет ли трагедия в Баренцевом море началом. Чтобы узнать, кто установил на загоревшейся подлодке дискуссионную литиевую батарею, официальные спикеры не нужны. Сайт госзакупок называет имя, фамилию и должность. «Фонтанка» лишь повторяет за публикатором.

Четырнадцать подводников погибли 1 июля в результате объемного пожара на атомной подлодке. Про объемный пожар сказано в соболезновании командования военной части. Термин употребляют, когда размер пламени совпадает с площадью помещения. Фактически это значит, что в герметичном отсеке батискафа не осталось ни одного кубического сантиметра, не охваченного огнем.

Министр Шойгу доложил президенту Путину, что пожар возник в аккумуляторном отсеке. Как стало известно «Фонтанке», комиссия по причинам назвала предварительной версией короткое замыкание, тепловой разгон и взрыв литиевой батареи.

Литий-ионные технологии официально пока только называются перспективными для глубоководных работ. Советские инженеры разработали для атомного подводного флота серебряно-цинковые батареи. Их основное отличие от литиевых – они не взрываются и стоят дороже. Технические специалисты ведут многолетние споры о применении литий-ионных аккумуляторов в условиях высокого давления. Противники упирают на повышенную взрывоопасность и сложность тушения такого пожара. Радетели настаивают, что прогресс перешагнул этот ребус и химический источник тока на основе лития больше не таит катастрофического.

Информация о глубоководном аппарате, где погибли гидронавты, равно как и задачи, которые они выполняли, засекречены. Чуждая таинственности «Википедия» называет заводской номер субмарины, конструкторское бюро и завод-изготовитель. Источники РБК указывают на дату последней модернизации – 2016 год.

«Фонтанка» нашла госконтракт, в рамках которого, вероятнее всего, была установлена экспериментальная батарея. В договорные отношения конструкторское бюро «Малахит» и завод «Севмаш» вступили в конце 2015 года. Два контракта заключены под эгидой одного, центрального, госзаказа, где северодвинское предприятие выступало головным исполнителем, а петербургское — исполнителем. Предмет первой закупки озаглавлен «Техническое сопровождение работ ОАО «ПО «Севмаш» по поддержанию технической готовности заказа, а также при выполнении работ по совместным решениям», ее стоимость – 81 887 733 рубля. Название второго лота короче, «Работы по совместным решениям на заказе», цена в разы выше – 398 586 814 рублей. Оба контракта подписаны в один день, 17 декабря.

Опубликованная на сайте госзакупок документация содержит по большей части расплывчатые формулировки, но зашитые между строк смыслы (цифровое обозначение проекта, заводской номер и военная часть) позволяют сделать вывод, что речь о модернизации той самой сверхсекретной подводной лодки. График работ поделен на этапы, срок последнего истек в октябре 2017-го.

Со стороны «Севмаша» оба контракта подписаны заместителем гендиректора по логистике и материально-техническому обеспечению Дмитрием Крученковым, со стороны «Малахита» – замом по экономике и финансам Андреем Котом (один договор) и замом по общим вопросам Аркадием Шиловым (второй документ). Совместная работа, по правилам оборонзаказа, не могла проходить без военной приемки. Всю документацию согласовывали куратор «Севмаша», начальник 1059 военного представительства Минобороны Дмитрий Максуров и глава 342, контролирующего заказы «Малахита» военного представительства Филимонов.

В 2014 году в интервью с заголовком «Здесь куется щит державы» Дмитрий Максуров формулировал «Красной звезде» свою миссию так: «Военное представительство осуществляет контроль правильности формирования цен на военную продукцию, контролирует качество военной продукции, изготавливаемой и поставляемой по межзаводской кооперации в рамках государственного оборонного заказа, контролирует работы в период гарантийного и сервисного обслуживания кораблей. При этом хочу подчеркнуть, что основной задачей представительства остается контроль качества продукции на всех этапах ее производства, включая входной контроль поступающих комплектующих, контроль технологического процесса на всех этапах строительства вплоть до сдачи изделия флоту».

Источником пожара собеседники «Фонтанки» называют короткое замыкание и тепловой разгон литиевой батареи. Давним партнером АО «СПМБМ «Малахит» система госзакупок определяет ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель». Минимум с 2014-го предпринимаются попытки создать литий-ионные аккумуляторы для глубоководных аппаратов. На своем сайте «Ригель» сообщает, что успеха в этом направлении достиг в 2007 году.

В открытых источниках «Фонтанка» насчитала минимум четыре контракта, связывающих «Малахит» и «Ригель» стремлением к прогрессу. Самый ранний, что выдает сайт госзакупок, датируется 2014 годом. Его начальная цена 800 тысяч рублей, называется «Выполнение работ по теме «Проверка возможности использования хладона 114В2 для тушения возгораний ЛИАБ, состоящей из аккумуляторов ЛИКГП-150С».

Хладон 114В2 – штатный огнегаситель на подводных лодках. Им тушат объемные пожары. Он связывает молекулы кислорода в воздухе отсека, и огонь тухнет сам по себе. Способ весьма успешный, но в случае с литиевой батареей бессилен, так как она при горении сама выделяет кислород. Система объемного химического тушения на подлодках называется ЛОХ (лодочный огнетушитель химический).

Следующий по хронологии контракт заключен незадолго до ремонта подлодки, в мае 2015-го. За 173 миллиона «Ригель» должен был доработать изделие «ЛИ-443 по результатам опытной эксплуатации». К слову, закупочная документация первого договора (его тогда заключили с петербургским университетом ГПС МЧС РФ) свидетельствует о том, что изделие ЛИ-442 было установлено также на родственном пострадавшему от пожара глубоководном аппарате.

Еще два контракта «Ригель» подписал с «Малахитом» в 2017 году: 85 миллионов на создание погружных литий-гельполимерных аккумуляторных батарей для сверхглубоководных батискафов «Русь» (экипаж 2 человека) и 12,1 миллиона на разработку литий-ионной аккумуляторной батареи. Сотрудничает «Ригель» и с разработчиком подлодок типа «Борей» КБ «Рубин». С 2014-го по 2016-й было заключено минимум три «литиевых» контракта на общую сумму 24,5 миллиона рублей.

Офис ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель» находится на Петроградской стороне. Предприятие называет себя правопреемником основанного в 1897 году общества «Русских аккумуляторных заводов «Тюдор». Дочерний научно-производственный центр «Ригель» сейчас находится в стадии банкротства, а его тезка научно-технологическая компания «Ригель» отметилась интригующими закупками. Дважды она выступала поставщиком «Бюджетных инвестиций» для Минпромторга (86,9 миллиона в общей сложности), а в 2011-м продала петербургскому НИИ судовой электротехники и технологии литий-ионную батарею за 65 миллионов рублей. Свежих данных о состоянии предприимчивой дочки СПАРК не содержит. Головной «Ригель» последний раз делился финансовыми результатами за 2017 год. Его выручка тогда превысила полмиллиарда, а чистая прибыль — 77 миллионов.

«Фонтанка» передала генеральному директору «Ригеля» Евгению Волкову просьбу о разговоре. За три дня ответа не последовало. Один из бывших руководителей аккумуляторной компании не захотел поверить в то, что литиевые батареи «Ригеля» могут стоять на подводной лодке. «Я думаю, никто бы эту батарею туда не поставил. Если поставили, то идиоты. Извините, сомневаюсь, что туда кто-то поставил эту батарею. Ей там не место, она там не нужна», – произнес он, но объяснить сказанное отказался.

Инженер-конструктор морского бюро машиностроения «Малахит» также не стал разговаривать. «Вот не понимаю я вас, журналистов. Знаете, что вам никто не ответит, а все равно продолжаете задавать свои вопросы», – вздохнул Радий Шмаков. Его нервы оказались крепче, чем у заслуженного конструктора Михаила Брицына. «Нет!» – почти крикнул тот на дежурное:

"Здравствуйте, вас беспокоит «Фонтанка». — Вы даже не хотите услышать вопрос? — Не хочу!"

До главы 342 военной приемки Филимонова дозвониться не удалось. Его северный коллега Дмитрий Максуров находится в отпуске. Исполняющий обязанности начальника 1059 ВП МО РФ Александр Меркулов удивился журналистскому интересу. «А вы здесь при чем?» – такую форму ответа выбрал он на вопрос, будет ли пересмотрен формат сотрудничества с «Малахитом» в свете их работы с «Ригелем».

«Эта информация закрытая, никого не должно волновать, что мы у кого купили, потому что причина неизвестна еще, – сказал он и признался: – Следователи, к счастью, не приходили».

Расследованием происшествия в Баренцевом море занимается комиссия Минобороны. Ее возглавляет главком ВМФ Николай Евменов. Следственный комитет заявил о доследственной проверке. Уголовным делом, вопреки практике (когда речь о смерти), она пока не стала. Если предварительная версия будет подтверждена, настанет черед разбираться, что стало причиной взрыва аккумулятора: заводской брак, ошибка эксплуатации или сама идея использовать такую технологию под водой.

Четырнадцать старших офицеров военно-морского флота погибли 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате. По данным «Фонтанки», взрыв литиевой батареи произошел в процессе стыковки батискафа с атомной лодкой-носителем. Погиб личный состав носовых отсеков, выжившие задраили центральный пост, завершили стыковку, заглушили атомный реактор и эвакуировались на носитель. Четверо гидронавтов посмертно награждены звездой Героя России, десять человек — орденами Мужества. Подводники похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге.