У Росії зробили гучну заяву щодо об'єднання з Білоруссю
|16:40 22.07.2019
|Россия
У Росії виступили за єдину валюту в РФ і Білорусі в рамках Союзної держави.
Про це повідомляє видання "Коммерсант", передає Апостроф.
"Це повинен бути повноцінний союз з точки зору економік, що однаково розвиваються, тому що інтегруватися в зворотному випадку буде складно. Це союз, який повинен на тому чи іншому етапі мати єдину валюту, тому що дуже важко з різними валютами визначати єдину фінансову, валютну політику", - сказала спікер Ради федерації Валентина Матвієнко.
Також вона підкреслила, що країни повинні однаково регулювати систему оподаткування в економічній галузі, проте мова йде про повноцінний союз двох держав, а не про створення єдиної держави.
Нагадаємо, в кінці 2018 року Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення спільної російсько-білоруської робочої групи по інтеграції. Однак, за словами міністра економічного розвитку РФ Максима Орєшкіна, Москва і Мінськ не планують введення єдиної валюти найближчим часом.
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