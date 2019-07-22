У Росії виступили за єдину валюту в РФ і Білорусі в рамках Союзної держави.

Про це повідомляє видання "Коммерсант", передає Апостроф.

"Це повинен бути повноцінний союз з точки зору економік, що однаково розвиваються, тому що інтегруватися в зворотному випадку буде складно. Це союз, який повинен на тому чи іншому етапі мати єдину валюту, тому що дуже важко з різними валютами визначати єдину фінансову, валютну політику", - сказала спікер Ради федерації Валентина Матвієнко.

Також вона підкреслила, що країни повинні однаково регулювати систему оподаткування в економічній галузі, проте мова йде про повноцінний союз двох держав, а не про створення єдиної держави.

Нагадаємо, в кінці 2018 року Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення спільної російсько-білоруської робочої групи по інтеграції. Однак, за словами міністра економічного розвитку РФ Максима Орєшкіна, Москва і Мінськ не планують введення єдиної валюти найближчим часом.