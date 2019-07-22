У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю

19:15 22.07.2019   Азербайджан

У спортивно-концертному центрі Баку Baku Crystal Hall вчора, 21 липня, відбулася урочиста церемонія відкриття ХV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який з 21 по 27 липня приймає азербайджанська столиця.

Традиційно церемонія пройшла за всіма атрибутами Олімпійських ігор: парадом команд-учасниць, ходою прапороносців, запаленням олімпійського вогню, повідомляє офіційний сайт НОК України, передає  ZIK.

Нагадаємо, на параді атлетів прапор України проніс наш віце-чемпіон Всесвітньої гімназіади-2018 та чемпіонату Європи серед кадетів з дзюдо Тимур Валєєв.

Організатори заходу подарували учасникам Олімпійського фестивалю насичену та яскраву шоу-програму, в якій познайомили гостей Баку-2019 з історичною та культурною спадщиною Азербайджану, його архітектурними традиціями та сучасними музичними й танцювальними мотивами культури країни-господарки змагань.

Відзначимо, в Баку-2019 збірна України представлена 68-ма спортсменами, які виступають у семи з десяти видів спорту, а саме: велоспорті, волейболі, дзюдо, легкій атлетиці, спортивній боротьбі (вільній і греко-римській) та спортивній гімнастиці.



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