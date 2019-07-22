В России признали проблему импортозамещения в госзаказах

16:00 22.07.2019   Россия

Российские власти хотят пересмотреть систему импортозамещения в госзаказах.

Об этом пишет ghall.com.ua со ссылкой на источники российских СМИ.

В частности, вице-премьер кабинета министров Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя. 

Представитель Минпромторга говорит, что планируется упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции. 

В 2014–2015 годах на закупки некоторых товаров были введены ограничения. Например, для государственных нужд нельзя закупать в том числе иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику, мебель, ДСП- и ДВП-панели. 

Программное обеспечение можно покупать только в случае отсутствия российских аналогов. В прошлом году, по данным «Ведомостей», государство потратило на закупки 8,4 трлн рублей. Сколько из них пришлось на иностранные товары, неизвестно. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала упрощение системы. 

По мнения замруководителя ФАС Михаила Евраева, ограничения для иностранцев имеет смысл сохранить лишь для сферы обороны и безопасности. Запрет на покупку иностранной продукции при наличии двух конкурирующих товаров российских производителей чиновник предлагает применять в исключительных случаях, после анализа рынка. 

Ранее сообщалось, что российские спутники столкнулись с нехваткой импортных деталей.



Ще на цю тему:

15:40 17.07.2019
Санкции: В России заявляют о замене зарубежного титанового крепежа для новых самолетов на отечественный
10:40 17.07.2019
Санкции: В России предложили не публиковать данные о закупках по гособоронзаказу
19:12 16.07.2019
В Госдуме хотят ограничить иностранцев в праве судиться с попавшими под санкции россиянами
09:43 12.07.2019
Палата представників Конгресу США схвалила нові санкції проти Росії
20:51 05.07.2019
Санкції довели: працівники російського заводу "ГАЗ" зачитали реп із проханням про порятунок / Відео
10:58 05.07.2019
Путін попросив Італію допомогти зняти санкції і відновити відносини з ЄС
20:02 27.06.2019
ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії на півроку
08:48 27.06.2019
Комитет Конгресса США одобрил санкции против Северного потока-2
08:40 24.06.2019
Рішення ПАРЄ зламає персональні санкції ЄС проти кількох росіян
10:30 21.06.2019
Євросоюз ще на пів року продовжив секторальні санкції проти Росії
20:10 18.06.2019
Санкции: Мировой гигант автопрома продает завод в России
18:15 14.06.2019
Орнелла Мути получила тюремный срок за ужин с Путиным
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:15 22.07.2019
У Баку офіційно відкрито ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестивалю
15:20 17.07.2019
Объем грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми вырос
19:49 15.07.2019
Азербайджан может купить у Турции 600 грузовых вагонов и заинтересован в создании СП
13:19 10.07.2019
ЕС и Азербайджан приблизились к подписанию нового соглашения — Туск
Всі новини країни
Армения Армения
09:58 11.07.2019
У Вірменії відновили подачу електрики після збою
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:00 22.07.2019
Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16
12:00 22.07.2019
У Болгарії хакери зламали урядову базу з даними на все доросле населення
21:00 19.07.2019
Підозрюваний у кібератаці на податкове відомство Болгарії вийшов на свободу
14:46 18.07.2019
Армія та поліція Болгарії допоможуть у боротьбі з африканською чумою свиней
Всі новини країни
Греция Греция
10:00 22.07.2019
Північна Македонія сподівається на підтримку нової влади Греції
19:50 19.07.2019
В греческой церкви из-за сильного землетрясения сломался крест / Видео
19:56 16.07.2019
Нова влада Греції передумала позбавляти священників статусу держслужбовців
14:07 15.07.2019
Держдеп США погодив продаж Греції MH-60R Seahawk
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:00 22.07.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии пройдут курс подводного вождения танков
20:40 19.07.2019
У Грузії суд звільнив обвинувачену у торгівлі дітьми українку
19:00 19.07.2019
ЮВО: Мотострелковые соединения десантировались в горах Южной Осетии
09:03 19.07.2019
У Грузії звільнили гендиректора телеканалу “Руставі-2”
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:30 19.07.2019
В Пограничной полиции Молдовы новый руководитель
11:05 19.07.2019
В Молдове могут вернуть выборы по партийным спискам
21:09 18.07.2019
У Молдові главою Прикордонної поліції призначили експерта з Придністров'я
17:55 18.07.2019
Прем'єрка Молдови оцінила, наскільки реальне об'єднання з Румунією
Всі новини країни
Россия Россия
19:30 22.07.2019
ЮВО: Расчеты ЗПРК «Тунгуска-М1» проведут боевые стрельбы по скоростным воздушным целям
18:30 22.07.2019
Товарняк с углем перевернулся под Ухтой над размытым мостом / Фото
17:45 22.07.2019
Western Union ограничила сумму переводов из России за рубеж
17:15 22.07.2019
В России решили снизить втрое стоимость БТР на платформе "Бумеранг"
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:48 18.07.2019
Экс-министр иностранных дел Румынии назначен заместителем Генсека НАТО
10:01 18.07.2019
Колишній міністр закордонних справ Румунії став заступником очільника НАТО
11:59 16.07.2019
Стало відомо ім'я нового глави МЗС Румунії
Всі новини країни
Турция Турция
14:20 22.07.2019
Трамп зустрінеться з сенаторами щодо можливих санкцій проти Туреччини - ЗМІ
13:00 22.07.2019
Проклятье ЗРС С-400 уже наносит удар по Турции
09:10 22.07.2019
Мей скликає надзвичайний комітет через захоплення британського танкера Іраном
08:20 22.07.2019
НАТО закликало Іран звільнити захоплені британські кораблі
Всі новини країни
Украина Украина
18:50 22.07.2019
ЄС не має наміру ставити візи у російські паспорти кримчан, видані після анексії
18:45 22.07.2019
ЮВО: Российские контрактники предпочитают служить в оккупированном Крыму
18:15 22.07.2019
При Украине такого не было: предприниматели назвали весомую причину высоких цен в Крыму
18:00 22.07.2019
Кремль в патовой ситуации: выборы показали, что влияние России в Украине угасает – дипломат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд