Российские власти хотят пересмотреть систему импортозамещения в госзаказах.

Об этом пишет ghall.com.ua со ссылкой на источники российских СМИ.

В частности, вице-премьер кабинета министров Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.

Представитель Минпромторга говорит, что планируется упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции.

В 2014–2015 годах на закупки некоторых товаров были введены ограничения. Например, для государственных нужд нельзя закупать в том числе иностранные изделия легкой промышленности, спецтехнику, мебель, ДСП- и ДВП-панели.

Программное обеспечение можно покупать только в случае отсутствия российских аналогов. В прошлом году, по данным «Ведомостей», государство потратило на закупки 8,4 трлн рублей. Сколько из них пришлось на иностранные товары, неизвестно.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддержала упрощение системы.

По мнения замруководителя ФАС Михаила Евраева, ограничения для иностранцев имеет смысл сохранить лишь для сферы обороны и безопасности. Запрет на покупку иностранной продукции при наличии двух конкурирующих товаров российских производителей чиновник предлагает применять в исключительных случаях, после анализа рынка.

Ранее сообщалось, что российские спутники столкнулись с нехваткой импортных деталей.