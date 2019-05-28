В оккупированном Севастополе случился транспортній коллапс из-за репетиции пара ко Дню ВМФ
|15:40 22.07.2019
|Крым
В оккупированном Севастополе из-за перекрытия внутреннего рейда Севастопольской бухты жители Северной стороны не смогли вовремя перебраться в центральную часть города.
На ситуацию "даже обратил внимание врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев", пишут Новости Крsма.
«Сегодня в связи с репетицией Дня ВМФ на Северной стороне непонятная ситуация произошла – люди не успели отбыть (на катерах Южную сторону города). Что произошло?», — спросил "градоначальник".
По словам директора "департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры" Игоря Титова, по требованию ЧФ оккупантов был перекрыт рейд.
«Было озвучено, что в 7.30 будет перекрытие. Потом в рабочем порядке договорилось с Черноморским флотом о том, что мы перенесем перекрытие рейда на 8.30», — сказал он, отметив, что договоренности соблюдены не были.
Титов подчеркнул, что в течение часа всех пассажиров перевезли на Южную сторону Севастополя автобусами.
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