В оккупированном Севастополе случился транспортній коллапс из-за репетиции пара ко Дню ВМФ

15:40 22.07.2019   Крым

В оккупированном Севастополе из-за перекрытия внутреннего рейда Севастопольской бухты жители Северной стороны не смогли вовремя перебраться в центральную часть города.

На ситуацию "даже обратил внимание врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев", пишут Новости Крsма

«Сегодня в связи с репетицией Дня ВМФ на Северной стороне непонятная ситуация произошла – люди не успели отбыть (на катерах Южную сторону города). Что произошло?», — спросил "градоначальник". 

По словам директора "департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры" Игоря Титова, по требованию ЧФ оккупантов был перекрыт рейд. 

«Было озвучено, что в 7.30 будет перекрытие. Потом в рабочем порядке договорилось с Черноморским флотом о том, что мы перенесем перекрытие рейда на 8.30», — сказал он, отметив, что договоренности соблюдены не были.

Титов подчеркнул, что в течение часа всех пассажиров перевезли на Южную сторону Севастополя автобусами. 



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