Незаконний видобуток піску біля окупированого Криму: Маневри "Дону" 17 - 19 липня / Фото, відео
|15:20 22.07.2019
|Крым
Після виявлення прикордонного корабля Берегової охорони ФСБ Росії “Дон” (353) у Каркінітській затоці, 17 липня корабель вийшов з району та наступного дня перебував поблизу Донузлава в окупованому Криму.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
В ніч на п’ятницю 19 липня ПСКР “Дон” (353) повернувся до затоки та за інформацією від судна “VILNUS” близько 5-ї ранку скоригував їх курс при русі у Морський торговельний порт Чорноморськ.
Місце знаходження судна Vilnus у цей час відповідно до АІС даних Держгідрографії:
Місцезнаходження судна Vilnus о 5-й ранку 19 липня 2019 року.
Які причини цих переміщень наразі не відомі.
Прикордонний сторожовий корабель Берегової охорони ФСБ Росії “Дон” (353) брав участь у нападі на українські військові кораблі 25 листопада 2018-го року.
На борту “Дону” є особа, що підозрюється СБУ у розв’язуванні та веденні агресивної війни – командир ПСКР “Дон” (353) капітан 2 рангу Саляєв Олексій Михайлович.
Він є одним з організаторів та учасників замаху на життя військовослужбовців ВМС ЗС України 25 листопада 2018-го року у нейтральних водах Чорного моря неподалік Керченської протоки.
Саме він віддав наказ таранити рейдовий буксир «Яни Капу» та здійснив його (на записі “Міхалич”):
Командир ПСКР “Дон” Олексій Саляєв
До початку російської агресії в Криму проходив службу на Сахаліні. Народився 4 грудня 1975 року.
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