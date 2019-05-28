Після виявлення прикордонного корабля Берегової охорони ФСБ Росії “Дон” (353) у Каркінітській затоці, 17 липня корабель вийшов з району та наступного дня перебував поблизу Донузлава в окупованому Криму.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

В ніч на п’ятницю 19 липня ПСКР “Дон” (353) повернувся до затоки та за інформацією від судна “VILNUS” близько 5-ї ранку скоригував їх курс при русі у Морський торговельний порт Чорноморськ.

Місце знаходження судна Vilnus у цей час відповідно до АІС даних Держгідрографії:

Місцезнаходження судна Vilnus о 5-й ранку 19 липня 2019 року.

Які причини цих переміщень наразі не відомі.

Прикордонний сторожовий корабель Берегової охорони ФСБ Росії “Дон” (353) брав участь у нападі на українські військові кораблі 25 листопада 2018-го року.

На борту “Дону” є особа, що підозрюється СБУ у розв’язуванні та веденні агресивної війни – командир ПСКР “Дон” (353) капітан 2 рангу Саляєв Олексій Михайлович.

Він є одним з організаторів та учасників замаху на життя військовослужбовців ВМС ЗС України 25 листопада 2018-го року у нейтральних водах Чорного моря неподалік Керченської протоки.

Саме він віддав наказ таранити рейдовий буксир «Яни Капу» та здійснив його (на записі “Міхалич”):

Командир ПСКР “Дон” Олексій Саляєв

До початку російської агресії в Криму проходив службу на Сахаліні. Народився 4 грудня 1975 року.