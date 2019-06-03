Суд РФ розгляне апеляцію у справі політв'язня Гриба 23 липня
|15:00 22.07.2019
|Украина
Верховний суд Російської Федерації 23 липня розгляне апеляцію на вирок українцю Павлові Грибу, згідно з яким він може провести за ґратами шість років.
Про це повідомив його батько Ігор Гриб, пише День.
“23 липня 2019 року о 9.30 у Військовій колегії Верховного суду РФ (Москва, провулок Малий Харитонівський, 12) відбудеться розгляд апеляції на вирок від 22 березня, яким Павла засуджено до шести років”, – написав Ігор Гриб.
За його словами, керівництво СІЗО в Ростові-на-Дону повідомило, що після апеляції політв’язня негайно відправлять відбувати покарання у виправній колонії.
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