Президент США Дональд Трамп зустрінеться з групою сенаторів цього тижня для обговорення можливих санкцій проти Туреччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Санкції повинні покарати Туреччину за нещодавню покупку російської системи протиракетної оборони С-400.

Трамп повідомив радникам, що він хоче уникнути санкцій проти Туреччини і надав запевнення.

Сенатори США від Республіканської та Демократичної партій закликаютьпрезидента Дональда Трампа запровадити санкції, адже закон чітко вимагає такого кроку за "значні операції" з секторами оборони та розвідки Російської Федерації.

Однак адміністрація Трампа взяла паузу у питанні санкцій, попри всеосяжний закон про санкції 2017 року, відомий як CAATSA (Закон про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій).

CAATSA вимагає, щоб президент вибрав п'ять з 12 санкцій: від заборони на видачу віз і відмови в доступі до експортно-імпортного банку в США до більш жорстких варіантів, таких як заборона транзакцій з фінансовою системою США і відмова у видачі ліцензій на експорт.

Проте, CAATSA не встановлює будь-яких термінів для впровадження санкцій або пояснення відмови, тому Трамп може відкласти рішення на невизначений час.

Трамп звинуватив адміністрацію Барака Обами в тому, що вона створила обставини, які змусили Туреччину придбати російські системи С-400, і висловив співчуття президентові Реджепу Таїпу Ердогану через "дуже важку ситуацію, в яку її втисли".