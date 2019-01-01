Парламент Болгарии одобрил закупку истребителей F-16

14:00 22.07.2019   Болгария

Парламент Болгарии в двух чтениях одобрил пакет законопроектов, связанных с покупкой у США восьми новых истребителей F-16 "Вайпер" для ВВС страны. 

Как уточняет ЦАМТО со ссылкой на болгарские СМИ, дискуссия о ратификации договора с Вашингтоном продолжалась более четырех часов, пишет сайт Военное.РФ.
 
Так, БСП (Болгарская социалистическая партия) и партия "Воля" предлагали отложить голосование на 3 или 6 месяцев, что фактически означало бы прекращение процедуры закупки, поскольку срок действия предложения США по поставке F-16 истекает 5 сентября. 

Общая стоимость приобретения самолетов составит 2,2 млрд левов (1,256 млрд долларов) из расчета по прогнозируемому курсу 1,75 лева за доллар. Форма оплаты предусматривает полное внесение суммы в ближайшее время на счет федерального правительства США. Средства необходимо перечислить до 5 сентября. Предполагается, что первые два самолета поставят через 4 года – в середине 2023 года, еще четыре – к концу 2023 года. Два последних F-16 болгарские военные получат в первом квартале 2024 года. 

По информации командующего ВВС генерал-майора Цанко Стойкова, в США пройдут обучение 12 пилотов и 65 технических специалистов. Причиной сокращения числа пилотов по сравнению с первоначально заявленным количеством стала высокая стоимость. К примеру, США запросили 40 млн долларов только за изучение языка. С другой стороны, уровень подготовки пилотов повышен до инструктора. 

В составе ВВС Болгарии истребители F-16 заменят устаревшие советские МиГ-29.



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